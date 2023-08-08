Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı
Mersin’de 3 kişinin cenazesi havalimanında karıştırılıp farklı illere gönderildi. Erzurum’da, babaları Ekrem Benkli'yi gasilhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli, başka bir cenaze ile karşılaştı. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip, cenazeler, memleketlerine gönderilerek defnedildi.
Mersin’de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli’nin cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi.
Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.