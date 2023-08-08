Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı

Mersin’de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli’nin cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi.

Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.