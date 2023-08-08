Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı

Mersin’de 3 kişinin cenazesi havalimanında karıştırılıp farklı illere gönderildi. Erzurum’da, babaları Ekrem Benkli'yi gasilhaneye götüren Mehmet Ercan Benkli, başka bir cenaze ile karşılaştı. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip, cenazeler, memleketlerine gönderilerek defnedildi.

Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı - 1

Mersin’de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli’nin cenazesi Erzurum’a götürülmek üzere Adana’da havalimanına teslim edildi.

Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.

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Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı - 2

Muş’a gönderilmesi gereken cenaze Bursa’ya, Bursa’ya gitmesi gereken Erzurum’a, Erzurum’a gelmesi gereken cenaze de Muş’a gönderildi.

Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı - 3

HASİLHANEDE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Benkli ailesi cenazelerini Erzurum’da havalimanından alarak, yıkanıp defnetmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne götürdü. Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Havalimanında cenazeler karıştı | Gasilhanede tabutu açan aile başkasının cenazesini görünce şaşkınlık yaşadı - 4

Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı.

Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.

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