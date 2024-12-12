Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı

İstanbul Havalimanı'nda polisin şüphelenerek durduğu kişiler, dünyanın en hızlı yırtıcı kuş türü olarak bilinen 10 gökdoğanı yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı. Şüphelilerin, sahte pasaport hazırladıkları gökdoğanların tanesini 100 bin dolardan Arap ülkelerine götürüp satmayı planladığı öğrenildi.

Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı - 1

İstanbul Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için araçla İstanbul Havalimanı’na gelen kişileri yakın takibe aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı - 2

Polis ekipleri, elinde bulunan ahşap kafesten şüphelendiği kişileri durdurdu. Yapılan aramalarda kafesin içinde, dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen ve yaklaşık hızı 390 kilometre olan 10 kuş ele geçirildi.

Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı - 3

Literatürdeki adı "Falco Peregrinus" olan halk arasında ise gökdoğan olarak bilinen kuşlar için sahte pasaport çıkarıldığı öğrenildi.

Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı - 4

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada kaçakçıların Samsun ve çevresinde yakaladıkları gökdoğan kuşlarını, Arap ülkelerinde tanesi 100 bin dolardan satmak istedikleri ortaya çıktı.

Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı - 5

Yakalanan 10 yırtıcı kuş sağlıklı bir şekilde koruma altına alınarak doğa koruma ve milli parklar görevlilerine teslim edilirken, kaçakçılık suçundan yakalanan 2 yabancı yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

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