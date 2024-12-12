Havalimanında gökdoğan operasyonu! Yurt dışında 100 bin dolara satacaklardı
İstanbul Havalimanı'nda polisin şüphelenerek durduğu kişiler, dünyanın en hızlı yırtıcı kuş türü olarak bilinen 10 gökdoğanı yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı. Şüphelilerin, sahte pasaport hazırladıkları gökdoğanların tanesini 100 bin dolardan Arap ülkelerine götürüp satmayı planladığı öğrenildi.
İstanbul Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için araçla İstanbul Havalimanı’na gelen kişileri yakın takibe aldı.