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Havalimanında karanfillerle karşılandılar

DHA

Bodrum'a Almanya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı. Turistler kısa süreli şaşkınlığın ardından, karşılamadan memnun kaldı.

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    Türkiye'nin öncü destinasyon yönetim şirketlerinden biri, Bodrum'da sezonu 9 aya çıkaracak 'ful charter' uçuşlarının ilkini bugün Almanya'nın Frankfurt şehrinden Bodrum'a yapılan direkt uçuş ile gerçekleştirdi.
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    Milas-Bodrum Havalimanı'na bugün saat 14.30 sıralarında 168 yolcusuyla inen uçak apronda su takı ile karşılandı.
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    Yolcular için ise karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen turistlere havalimanında karanfiller verildi. Turistler kısa süreli şaşkınlık yaşasalar da, karşılamadan memnun oldu.
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    Yolcular havalimanından çıkarken de kokteyl ile karşılandı. Firma tarafından gerçekleştirilen etkinliğin ardından turistler otobüse binerek kalacakları otele hareket etti.
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    Karşılama töreninin ardından tüm protokol üyeleri, uçağın pilot ve hostesleri ile birlikte, karşılama pastasını kesti.
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