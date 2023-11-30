Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi
Antalya Havalimanı’nda Roma dönemine ait 3 taş ile yakalanan Belçikalı turist Kim Mike W Mergits hakkında karar verdi. Mahkeme turisti 10 ay hapis ve adli para cezasına mahkum etti. Sanık Mergits’e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Türkiye’ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül’de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı’nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.
Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü’nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.Turist çift adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.