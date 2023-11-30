Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68’inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.