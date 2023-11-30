Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi

Antalya Havalimanı’nda Roma dönemine ait 3 taş ile yakalanan Belçikalı turist Kim Mike W Mergits hakkında karar verdi. Mahkeme turisti 10 ay hapis ve adli para cezasına mahkum etti. Sanık Mergits’e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi - 1

Türkiye’ye tatil için gelen Belçikalı Kim ve Warre Mergits çifti, 16 Eylül’de ülkelerine dönmek için geldikleri Antalya Havalimanı’nda valizlerinde bulunan, kıyafet ve poşete sarılı 3 taştan şüphelenilmesi üzerine gözaltına alındı.

Taşların, Antalya Müze Müdürlüğü’nce yapılan incelemesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Turist çift adli kontrolle serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi - 2

“TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI”

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çiftten Kim Mike W Mergits hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi - 3

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Kim Mike W Mergits’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 68’inci maddesi gereğince 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi - 4

İddianamede ayrıca olayın teşebbüs aşamasında kalmasının değerlendirilmesi istendi.

Ekim ayındaki duruşmada hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırılan Mergits, ülkesine döndü.
Havalimanında tarihi taşlarla yakalanan Belçikalı turist için karar verildi - 5

Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kim Mike W Mergits’e, tarihi eser bulundurma suçundan 10 ay hapis ve adli para cezası verildi.

Sanık Mergits’e etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
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