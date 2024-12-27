Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu
İstanbul Havalimanı'ndaki kolide bulunan nesli tükenmekte olan goril yavrusu ile ilgili soruşturma kapsamında Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğu ifade edildi.
İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın düzenlendiğini açıkladı.