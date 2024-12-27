Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu

İstanbul Havalimanı'ndaki kolide bulunan nesli tükenmekte olan goril yavrusu ile ilgili soruşturma kapsamında Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğu ifade edildi.

Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu - 1

İstanbul Havalimanı'nda Türkiye üzerinden Bangkok’a gönderilmek üzere Nijerya’dan yola çıkan goril yavrusunun ele geçirilmesinin ardından Tayland polisi, kaçakçılık şüphelisinin çiftliğine baskın düzenlendiğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu - 2

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 22 farklı türde 284 adet hayvan bulunduğu ifade edildi.

Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu - 3

Çiftliğin hayvan ticareti yapmak için gerekli lisanslara sahip olduğu ancak çiftlikte bulunan hayvanların ticaretinin yasal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Havalimanında yavru goril bulunmuştu: Tayland polisi harekete geçti, 22 farklı türde 284 adet hayvan buldu - 4
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