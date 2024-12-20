Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım”

Antalya Havalimanı’nda yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina, ilk kez hakim karşısına çıktı. Doğumun ardından Moskova’ya kaçmak üzereyken yakalanan kadın, yaşadıklarını anlattı. Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi. Annesi ise yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, hastaneye gittiklerini, buna rağmen kızının hamile olduğunu bilmediğini savundu. Mahkeme bebeğe kayyum atanmasına karar verirken, kadının tutukluluk halinin devamına hükmetti. Anne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım” - 1

Antalya’da yeni doğurduğu bebeğini, havalimanında klozete bırakan Rus vatandaşı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 13 Ekim’de Antalya Havalimanı’ndaki engelli tuvaletinde meydana geldi.

Temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım” - 2

MOSKOVA’YA KAÇMAK İSTEDİLER

Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina’nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

Moskova’ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım” - 3

BEBEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım” - 4

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Rus anne ile kızı, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Ekaterina Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi.

Elena Burnazkina ise kızının doğum yaptığını bilmediğini ifade etti.

Alanya’ya tatile geldiklerini söyleyen Burnazkina, yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, götürdüğü hastanede dahi kızının hamile olduğunu bilmediğini söyledi.
Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım” - 5

“HER YER KANDI”

Duruşmada dinlenen havalimanı çalışanı tanık ise bebeğin kanlar içinde olduğunu belirtti.

Havalimanı görevlisi, “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içindeydi. Elime aldığım an ağlamaya başladı.” dedi.

Mahkeme heyeti, bebeğe kayyum atanmasına, Elena Burnazkina’nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Ekaterina Burnazkina’nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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