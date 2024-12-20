Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım”

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Rus anne ile kızı, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Ekaterina Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi.

Elena Burnazkina ise kızının doğum yaptığını bilmediğini ifade etti.

Alanya’ya tatile geldiklerini söyleyen Burnazkina, yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, götürdüğü hastanede dahi kızının hamile olduğunu bilmediğini söyledi.