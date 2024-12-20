Havalimanında doğurduğu bebeğini klozete bırakan anne ilk kez hakim karşısında: “Polisin uyarısıyla doğum yaptığımı anladım”
Antalya Havalimanı’nda yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina, ilk kez hakim karşısına çıktı. Doğumun ardından Moskova’ya kaçmak üzereyken yakalanan kadın, yaşadıklarını anlattı. Burnazkina, polis tarafından yapılan uyarıyla doğum yaptığını anladığını söyledi. Annesi ise yemeklerden dolayı rahatsızlandıklarını, hastaneye gittiklerini, buna rağmen kızının hamile olduğunu bilmediğini savundu. Mahkeme bebeğe kayyum atanmasına karar verirken, kadının tutukluluk halinin devamına hükmetti. Anne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya’da yeni doğurduğu bebeğini, havalimanında klozete bırakan Rus vatandaşı ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, 13 Ekim’de Antalya Havalimanı’ndaki engelli tuvaletinde meydana geldi.
Temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi.