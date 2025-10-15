Havuza girdi, kulakları duymamaya başladı: Meğer kafa tabanına kadar yayılmış

Prof. Dr. Davut Akduman, hastanın enfeksiyon şikayetiyle geldiğini belirterek, "Hastamız Necmettin Boran kliniğimize başvurduğunda dış kulak yolda akıntısı, enfeksiyonu vardı. Enfeksiyon tedaviye dirençli olduğu için yaptığımız tetkikler neticesinde cerrahiye karar verdik. Hem cerrahi hem medikal tedavilerle belli bir süre kliniğimizde takip ettik hastamızı, daha sonra enfeksiyon biraz daha ilerleyerek diğer kulağa geçti. 6 ay sonra diğer kulağını da ameliyat etmek zorunda kaldık. Kafa tabanına kadar giden bir enfeksiyonu oldu. Süreç içerisinde yüz felci gelişti. Yaptığımız ameliyat ve uyguladığımız tedavi ile çok şükür sağlığına kavuştu" şeklinde konuştu.



Uyguladıkları tedavi sonrasında hastanın sağlığına yeniden kavuştuğunu anlatan Akduman, "Hastamız sağlığına kavuştuktan sonra normal dış kulakta kullandığımız işitme cihazları kullanmamız mümkün olmadığı için kemiğe implant işitme cihazı kullanmak zorunda kaldık. Hastamıza yaklaşık bir ay önce kemiğe implant işitme cihazımızı iç kısmını implant ettik, bugün de açılışını yaptık. Hastamızda kontrolünü sağladık. Çok şükür hastamız eski sağlığına kavuşup, duyma kabiliyetinin tamamına yakınını geri kazandı" ifadelerini kullandı.