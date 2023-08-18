Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşi Saygın Altınöz tarafından tabancayla vurulan Havva Altınöz, tedavi gördüğü hastanede 112 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saygın Altınöz'ün, eşini 15 yaşındayken kaçırdığı, Havva'nın ailesinin şikayeti üzerine cezaevine girdiğini, çıktıktan sonra ise Havva'yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi.
Boşanma aşamasındaki eşi Saygın Altınöz tarafından, otomobilde tabancayla vurulan Havva Altınöz, 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.