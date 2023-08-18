Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşi Saygın Altınöz tarafından tabancayla vurulan Havva Altınöz, tedavi gördüğü hastanede 112 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saygın Altınöz'ün, eşini 15 yaşındayken kaçırdığı, Havva'nın ailesinin şikayeti üzerine cezaevine girdiğini, çıktıktan sonra ise Havva'yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 1

Boşanma aşamasındaki eşi Saygın Altınöz tarafından, otomobilde tabancayla vurulan Havva Altınöz, 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 2

Olay, 27 Nisan'da Balıkesir’de meydana geldi. Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2011 yılında evlenen Saygın Altınöz, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Havva Altınöz’e 2022 yılında boşanma davası açtı.

Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldıran 1 çocuk annesi Havva Altınöz, Balıkesir’e yerleşip, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 3

HAVVA’NIN OTOMOBİLİNE BİNMESİNİ BEKLEDİ

28 Mart’ta tahliye olan Saygın Altınöz, iddiaya göre Balıkesir’in Çekirdekli Mahallesi’ne yerleşip Havva’nın evini tespit etti.

27 Nisan günü otomobiliyle, Havva’nın otomobilinin yakınına park eden Saygın Altınöz, Havva Altınöz otomobile bindiği sırada silahıyla ateş açtı.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 4

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havva Altınöz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Altınöz, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Altınöz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 5

112 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Havva Altınöz 112 gün sonra dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Saygın Altınöz’ün, Havva’yı 15 yaşındayken kaçırdığı, genç kızın ailesinin şikayeti üzerine cezaevine girdiği, çıktıktan sonra ise Havva’yı bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendikleri öğrenildi.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 6

AİLESİ ADALET BEKLİYOR

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz, “Bu olayların önüne geçilsin. Bizim acımız dindirilsin. Kardeşim olaydan önce sürekli kaçıyordu. Çok zor günler yaşadı. Böyle canilik olur mu?” diye konuştu.

Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - 7
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