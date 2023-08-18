Havva 112 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 27 Nisan'da Balıkesir’de meydana geldi. Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2011 yılında evlenen Saygın Altınöz, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Havva Altınöz’e 2022 yılında boşanma davası açtı.

Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldıran 1 çocuk annesi Havva Altınöz, Balıkesir’e yerleşip, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, annesi ve kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak’ta gözaltına alınıp, tutuklandı.