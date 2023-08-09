Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu

Mersin’in Anamur ilçesinde görev yapan Havva Şeref isimli hemşire, girdiği denizde fenalaştı. Şeref, kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalesi sırasında “Benden bu kadar.” dedi. 55 yaşındaki hemşire, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu - 1

Anamur ilçesindeki Ören Sahili’nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı.

Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu - 2

“BENDEN BU KADAR” DEDİ

Öte yandan Şeref’in kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale sırasında, “Benden bu kadar.” dediği belirtildi.

Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu - 3

Anamur Devlet Hastanesi’nde Havva Şeref için tören düzenlendi.

Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu - 4

Arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına alınan Şeref’in cenazesi önce Göktaş Mahallesi’ndeki evine götürüldü ve helallik alındı, ardından da Anamur Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

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