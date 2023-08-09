Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu
Mersin’in Anamur ilçesinde görev yapan Havva Şeref isimli hemşire, girdiği denizde fenalaştı. Şeref, kıyıya çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalesi sırasında “Benden bu kadar.” dedi. 55 yaşındaki hemşire, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.
Anamur ilçesindeki Ören Sahili’nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı.
Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.