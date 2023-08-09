Havva hemşire denizde fenalaşıp, yaşamını yitirdi | Son sözü “Benden bu kadar” oldu

Anamur ilçesindeki Ören Sahili’nde denize giren Havva Şeref, fenalaştı.

Sahildekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Şeref'e ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeref, durumunun ciddileşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.