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Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları

Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye Başkanı kimdir? Havza Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Havza Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Havza Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Havza yerel seçim sonuçları..

Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları - 1

HAVZA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Havza Belediyesini 14.562 alınan oy ve %55.88 oy oranı ile AK Parti adayı Sebahattin Özdemir kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%55.88
  • CHP%28.83
  • MAHMUT KARAHAN%8.90
  • MUSTAFA TURAN%2.60
  • Saadet Partisi%1.98
  • DP%1.38
  • Diğer%0.44

TÜRKİYE HABERLERİ

Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları - 2

HAVZA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Havza Belediyesi Başkanı Sebahattin Özdemir Kimdir?

1975 yılında Havza ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Havza'da tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve 1997 yılında üniversite öğrenimini tamamladı.

1999 yılında avukatlık stajını yaptıktan sonra aynı yıl vatani görevini kısa dönem olarak yaptı. 2001 yılında Havza'da serbest avukat olarak görevine başladı.

2001 yılında Havza kurucu ilçe başkanı olarak ilk defa AK Parti'den siyasete girdi. 2007 yılında milletvekilliği adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.

Temmuz 2009 yılında yapılan kongrede AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Havza Belediyesi Meclis üyeliği görevine seçildi.

2017 yılında AK Parti Havza İlçe Başkanlığı görevine atandı.

2018 yılında belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları - 3

HAVZA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MURAT İKİZ
  • ERTAŞ ÇOBAN
  • SAFİ GÖKÇE
  • FERHAT GÜLTEKİN
  • MUHARREM UĞUR YAVUZ
  • ENGİN TOPRAK
  • FURKAN DANIŞMAZ
  • EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
  • HAYRİ AYAN
  • ZÜHAL KATKAT
  • ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları - 4

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