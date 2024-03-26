Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları

HAVZA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Havza Belediyesi Başkanı Sebahattin Özdemir Kimdir?

1975 yılında Havza ilçesinde doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Havza'da tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve 1997 yılında üniversite öğrenimini tamamladı.



1999 yılında avukatlık stajını yaptıktan sonra aynı yıl vatani görevini kısa dönem olarak yaptı. 2001 yılında Havza'da serbest avukat olarak görevine başladı.

2001 yılında Havza kurucu ilçe başkanı olarak ilk defa AK Parti'den siyasete girdi. 2007 yılında milletvekilliği adaylığı için ilçe başkanlığı görevinden ayrıldı.

Temmuz 2009 yılında yapılan kongrede AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Havza Belediyesi Meclis üyeliği görevine seçildi.

2017 yılında AK Parti Havza İlçe Başkanlığı görevine atandı.

2018 yılında belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.