Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye başkanı kimdir? Havza Belediye başkan adayları
Havza Belediyesi hangi partide? Havza Belediye Başkanı kimdir? Havza Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Havza Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Havza Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Havza yerel seçim sonuçları..
HAVZA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Havza Belediyesini 14.562 alınan oy ve %55.88 oy oranı ile AK Parti adayı Sebahattin Özdemir kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%55.88
- CHP%28.83
- MAHMUT KARAHAN%8.90
- MUSTAFA TURAN%2.60
- Saadet Partisi%1.98
- DP%1.38
- Diğer%0.44