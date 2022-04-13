"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi

Kurşunları ayırıp ağı imha ettiklerini anlatan Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuşadası bölgesi turizmden kazancını sağlayan memleketlerimizden bir tanesi. Popüler dalış noktalarımız var. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük uçak batığına güvenli dalış yapılabilmesi için biz üzerimize düşen görevi yaptık."