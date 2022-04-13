"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi

Kuşadası'nda gönüllü 4 dalgıç, dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağı etrafındaki ağları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Bir buçuk saatlik çalışma sonrası uçak ağlardan temizlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 11:36

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 1

6 YIL ÖNCE BATIRILDI

'ın ilçesinde 6 yıl önce su altı turizmi ve resif amaçlı batırılan dünyanın en büyük batık uçağından biri olan Airbus A300 kargo uçağını kaplayan hayalet ağlar dalış sezonu öncesi temizlendi.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 2

Aydın Büyükşehir Belediyesince, bir hava yolu şirketinde yaklaşık 36 yıl hizmet verdikten sonra 2016'da Kuşadası açıklarında batırılan 54 metre uzunluğunda, 44 metre kanat genişliğinde ve 47 ton ağırlığındaki Airbus A300 kargo uçağı 'de dalış turizminin önemli noktaları arasında yer alıyor.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 3

Gönüllü dalgıçlar, balıklar için de önemli bir resif alanı oluşturan uçağın büyük bölümünün, balıkçıların av sırasında takılı kaldığı için suda bıraktıkları ağlarla kaplandığını fark etti.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 4

Su altındaki uçağın görüntüsünü de bozan ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağların temizliği için dalgıçlar yoğun mesai harcadı.

Dalgıçların yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları görüntülendi.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 5

Kuşadası AKUT Temsilcisi de olan dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, gönüllü dalgıçlar ve AKUT ekibi olarak temizlik yaptıklarını söyledi.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 6

"YASAK OLMASINA RAĞMEN AVLANIYORLAR"

Uçağın çevresinde yasak olmasına rağmen balık avı yapıldığını savunan Saraçoğlu, "Bu hayalet ağlar su altı yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Uçağın etrafında balık avı yapmaya çalışmışlar. Sonra da ağları takılmış, parçalanmış. Bu takılan ağlar su altındaki canlılara zarar veriyor" diye konuştu.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 7

Tespit ettikleri ağları 4 dalgıçla temizlediklerini aktaran Saraçoğlu, atık kurşunlarla su yüzeyine çıkardıklarını dile getirdi.

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 8

Kurşunları ayırıp ağı imha ettiklerini anlatan Saraçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuşadası bölgesi turizmden kazancını sağlayan memleketlerimizden bir tanesi. Popüler dalış noktalarımız var. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük uçak batığına güvenli dalış yapılabilmesi için biz üzerimize düşen görevi yaptık."

"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 9
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 10
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 11
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 12
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 13
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 14
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 15
"Hayalet ağ" ile kaplanan batık kargo uçağı temizlendi - 16

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