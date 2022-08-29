'Hayalet gemi' su altından görüntülendi

İstanbul'da lodos nedeniyle batan ''Erdemler 6'' isimli geminin içerisi görüntülendi. Söküm işlemlerine temmuzda başlanan geminin çevresinde el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü.

Haberler - İHA - NTV Haber 29.08.2022 - 12:11

'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 1

Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle batan ''Erdemler 6'' isimli gemi parçalanarak su yüzeyine çıkartılmaya başlandı.

'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 2

Dalgıç İsa Şahintürk, Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle batan gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi.

'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 3

Geminin çevresinde el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü.

'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 4

"Erdemler 6" isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı.

'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 5

Ancak hemen yanında bulunan "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.

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'Hayalet gemi' su altından görüntülendi - 14

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