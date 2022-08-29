'Hayalet gemi' su altından görüntülendi

Haberler - İHA - NTV Haber 29.08.2022 - 12:11
İstanbul Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle batan ''Erdemler 6'' isimli gemi parçalanarak su yüzeyine çıkartılmaya başlandı.
Dalgıç İsa Şahintürk, Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle batan gemiyi su altı kirliliğine dikkat çekmek amacıyla görüntüledi.
Geminin çevresinde el arabası, lastikler, hayalet ağlar ve birçok katı atık görüldü.
"Erdemler 6" isimli geminin söküm işlemleri temmuz ayında başladı.
Ancak hemen yanında bulunan "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi, halen yarı batık halde sahilde bulunuyor.