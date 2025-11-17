Hayalet sokak, evlerini kimse bulamıyor: Adı var ama kendi yok
İHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde resmi kayıtlarda görünmesine rağmen yıllardır açılmayan Erguvan 10 Sokak nedeniyle vatandaşlar adres, ulaşım ve günlük yaşamda büyük mağduriyet yaşıyor.
Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, resmi kayıtlarda yer alan ancak fiziki olarak bulunmayan Erguvan 10 Sokak'ın kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri, kargo ve posta teslimatlarının yapılamadığını, yol olmadığı için evlerine ulaşımın dahi zaman zaman sorun haline geldiğini ifade etti.
Mahallede yaşayan Emine Öztekin yaptığı açıklamada, "Burası Erguvan 10 Sokak ama sokak yok. Postacı kargo getiriyor ama evimizi bulamıyor. Burası tarla, yazın anız yangını yaşandı, evimizi zor kurtardık. Olan yollar çok kötü. Yazlık bölge olduğu için su sıkıntısı yaşıyoruz, iki gündür suyumuz yok." dedi.
"BİZİ BULAMADILAR"
Bölgede yaşayan Ersel Öztekin ise, "Adresimiz Erguvan 10 Sokak görünüyor ama ortada sokak yok. Daha önce başvuru yaptık, gelen giden olmadı.