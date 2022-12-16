Hayali gerçek oldu: Damatsız düğün yaptı!

Fransa’da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu, “Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa’da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah’ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de ’Allah’ın emaneti Emine Konay’ diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.