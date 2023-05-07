Hayali yağ satışıyla Fransız ve Arap iş insanlarını 150 milyon TL dolandırdılar

Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.