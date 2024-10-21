"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "hayasızca hareket" soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 2

"Hayasızca hareketler" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat ve Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 3

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi.

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 4

Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 5

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hakim, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.

"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - 6

19 AĞUSTOS'TA TAHLİYE OLMUŞTU

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

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