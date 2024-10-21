"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.