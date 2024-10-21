"Hayasızca hareket" soruşturması: Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "hayasızca hareket" soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerine ilişkin haklarında resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu için gözaltı kararı verildi.