Hayat durmasın diye gece gündüz çalışıyorlar: Kastamonu'nun "kar savaşçıları"

Zaman zaman sabaha kadar çalıştıklarını belirten Güloğlu, şunları kaydetti:



"Şu an 1,5 metreye yakın kar var. Önce kepçe çalışıyor, ardından da greyderle yolu açıyoruz. Yeri geliyor sabahlara kadar, yeri geliyor gece hiç uyumadan akşama kadar çalışıyoruz. Bizi çok mutlu eden anlar var. Gece sabaha kadar çalışıp bir köyün yolunu açıyoruz. Sabah köye girdiğimizde okula gitmek için bekleyen çocuklar servislerine binip okuluna gidiyor. Hastalanan teyzelerin, amcaların yolunu açıyoruz. Yolda kalan ambulansın yolunu açıyoruz. Onların zamanında hastaneye gitmesini sağlıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor."