Hayat durmasın diye gece gündüz çalışıyorlar: Kastamonu'nun "kar savaşçıları"
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı dağ yollarında ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor.
Köy ve mahalleleriyle 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da, 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu yaklaşık 120 personel, kar mücadelesini 38 greyder, 24 yükleyici, 18 kar bıçaklı kamyon, 4 tuz serici, 30 beko loder, 9 dozer, 4 rotatif, 3 treyler ve 1 akaryakıt tankeri olmak üzere 131 araçla yürütüyor.