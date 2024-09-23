Hayat kurtarmak için zayıfladı! 2,5 ayda 12 kilo verdi
Diyarbakır'da bir kadın, karaciğer yetmezliği bulunan ağabeyine donör olabilmek için 2,5 ayda 12 kilo verdi. Ardından nakil gerçekleşti. Durumu kritik olan hasta, kardeşinin karaciğeriyle hayata tutundu.
6 çocuk babası Ferzende Keser'e gittiği hastanede yapılan tetkiklerde siroz tanısı konuldu.
Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yaklaşık 3 ay önce Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Keser'in karaciğerinde kitle tespit edildi.
Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Keser için donör arayışına girildi.