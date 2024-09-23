Hayat kurtarmak için zayıfladı! 2,5 ayda 12 kilo verdi

"AĞABEYİM İÇİN 12 KİLO VERDİM"

Mülkiye Keser, ağabeyine nakil gerektiğini öğrenince hiç düşünmeden donör olmak istediğini belirtti.



Yapılan tetkiklerde ağabeyiyle dokularının uyuştuğunun belirlendiğini anlatan Keser, şunları söyledi:



"Ağabeyim bana 'Karaciğerini ver.' demedi, kendi rızamla vermek istedim. Karaciğerimde yağ oranı biraz fazlaydı. 2,5 ayda mücadele ettim, sabah akşam spor salonuna gittim, ağabeyim için 12 kilo verdim. Ameliyatımız yapıldı. Çok şükür, ben de ağabeyim de çok iyiyiz. Allah hepsinden razı olsun. Ağabeyime karaciğerimi verdiğim için çok mutluyum. Allah onu çocuklarının başından eksik etmesin. İyi ki de vermişim, hiç pişman değilim. Değil ağabeyim, kim olursa olsun yine karaciğerimi verirdim."