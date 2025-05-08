Hayat Sigortası nedir, ne için yaptırılır?

Vergi Avantajları: Hayat sigortası poliçeleri, genellikle veraset vergisi gibi bazı vergi avantajları sağlayabilir, bu da sigortalı kişinin varlıklarının vergi yükü olmadan aktarılmasını sağlar.



Yatırım ve Tasarruf Araçları: Bazı hayat sigortası poliçeleri, sigortalıya yatırım yapma veya tasarruf birikimi sağlama imkanı sunar. Bu tür poliçeler, sigortalının yaşadığı sürece birikim yapmasını ve geleceğe yönelik finansal güvence sağlamasını mümkün kılar.



Emeklilik Planlaması: Hayat sigortası bazı durumlarda, emeklilik planlaması ve birikim yapmak isteyenler için de kullanılabilir. Sigorta, emeklilik döneminde veya beklenmedik bir durumda ek gelir sağlayabilir.