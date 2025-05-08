Hayat Sigortası nedir, ne için yaptırılır?
Bir sigorta türü olan Hayat Sigortası bir kez daha gündeme geldi. Müge Anlı'ya konu olan Mehmet Çetin'in kredi çekip kendisine hayat sigortası yaptırdığı ve bu sigortadan doğacak ölüm tazminatını, şu an cezaevinde olan Bayram’ın arkadaşı Tarkan Gürakan’a bıraktığı bilgisi de gündeme geldi. Peki, Hayat Sigortası nedir, ne için yaptırılır?
Hayat sigortası kapsamları, ana kapsam ve ölüm kapsamıdır. Sigortalının vefat etmesi durumunda, sigorta poliçesinde belirtilen tutardaki teminat, lehtara veya sigortalının yasal mirasçılarına ödenecektir.
Hayat Sigortası bir sigorta türüdür. Bir sigorta poliçesi sahibi ile sigortacı arasındaki bir sözleşmedir. Sigortacı, sigortalı bir kişinin (genellikle poliçe sahibi) vefatı üzerine, belirlenen yararlanıcıya prim karşılığında bir miktar para veya fayda ödemeyi taahhüt eder. Sözleşmeye bağlı olarak, ölümcül hastalık veya yoğun bakım gibi diğer olaylar da ödemeyi tetikleyebilir.