Hayatını kaybeden 28 madenci aynı karede

EMEKLİLİĞİNE BİR YIL KALA HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Öner Yıldız'ın, babasının emekli olduğu ocakta 13 yıldır çalıştığı ve emekliliğine 1 yıl kaldığı öğrenildi.



Evli ve iki kızı bulunan Yıldız, babası İsmail Yıldız'ın emekli olduğu TTK'ye ait maden ocağına 2009 yılında açılan sınavla girdi. Daha önce özel ocaklarda da tecrübe edinen Yıldız, 13 yıldır Amasra Müessesesi'ndeki işine severek gidip geldi.



Ağabeyi de maden işçisi olan Öner Yıldız, emekliliğine 1 yıl kala 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.