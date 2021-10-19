Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu

Babası Cemal Yesirci'nin kalp krizi geçirerek hayata veda etmesinden sonra kendisinin projelerini tamamlamak için oğlu Abdül Mennan Yesirci muhtar oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 14:11 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 14:18

Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu - 1

BABASINDAN SONRA MUHTAR OLDU

Düzce'de en kalabalık nüfusa sahip Cedidiye Mahallesi'nin 18 yıllık muhtarı Cemal Yesirci'nin 52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu - 2
Abdül Mennan Yesirci (25) babasının kaybından sonra Düzce'nin en kalabalık mahallesi olan Cedidiye Mahallesi'nin muhtarlığını seçimle devraldı
Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu - 3
Cedidiye mahallesi'nin yeni muhtarı Abdül Mennan Yesirci amacının babasının yarım kalan işlerini tamamlamak olduğunu ve bunun için haziran ayındaki seçimi kazanarak muhtar olduğunu söyledi
Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu - 4

Yesirci, bütün projeleri bitirip gelecek seçimlerde görevini gururla bir başkasına bırakmak istediğini açıkladı

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER