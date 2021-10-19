Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu

BABASINDAN SONRA MUHTAR OLDU Düzce'de en kalabalık nüfusa sahip Cedidiye Mahallesi'nin 18 yıllık muhtarı Cemal Yesirci'nin 52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Abdül Mennan Yesirci (25) babasının kaybından sonra Düzce'nin en kalabalık mahallesi olan Cedidiye Mahallesi'nin muhtarlığını seçimle devraldı

Cedidiye mahallesi'nin yeni muhtarı Abdül Mennan Yesirci amacının babasının yarım kalan işlerini tamamlamak olduğunu ve bunun için haziran ayındaki seçimi kazanarak muhtar olduğunu söyledi