Hayatını kaybeden babasının projelerini tamamlamak için muhtar oldu

Babası Cemal Yesirci'nin kalp krizi geçirerek hayata veda etmesinden sonra kendisinin projelerini tamamlamak için oğlu Abdül Mennan Yesirci muhtar oldu. Düzce'de en kalabalık nüfusa sahip Cedidiye Mahallesi'nin 18 yıllık muhtarı Cemal Yesirci'nin 52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Abdül Mennan Yesirci (25) babasının kaybından sonra Düzce'nin en kalabalık mahallesi olan Cedidiye Mahallesi'nin muhtarlığını seçimle devraldı Cedidiye mahallesi'nin yeni muhtarı Abdül Mennan Yesirci amacının babasının yarım kalan işlerini tamamlamak olduğunu ve bunun için haziran ayındaki seçimi kazanarak muhtar olduğunu söyledi Yesirci, bütün projeleri bitirip gelecek seçimlerde görevini gururla bir başkasına bırakmak istediğini açıkladı\nİki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar