Hayatının aşkını ilanla arıyor, gören şaşırıyor
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenler dönüp tekrar okuyor. İlandaki kriterler arasında yer alan şartlar ise "Yok artık" dedirttirecek cinsten. Evlilik ilanındaki kriterler arasında “Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, Sosyal Medya bağımlılığı olmayan” gibi şartlar yer alırken, yazıyı okuyanlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buluyor.
Trabzon şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını gören dönüp tekrar okuyor.