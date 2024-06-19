Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü

Antalya'da üniversiteden mezun olduktan sonra kendi meslekleri yerine endüstriyel dağcılığı tercih eden 5 arkadaşın mesaisi, halat ve karabinaya bağlı metrelerce yüksekte geçiyor. Ailelerinin önceleri karşı çıktığı işten geçimini sağlayan 5 arkadaş, yüksek binalarda halatla asılarak temizlikten tamir işlerine kadar her türlü işi yapıyor.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 1

Öğrenciyken tanıştıkları Mağara Araştırma Topluluğu, 5 arkadaşın hayata bakış açısını değiştirdi, meslek sahibi yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 2

Üniversite eğitimi süresince mağarada halatlarla yüksek yerlerden iniş yaparken deneyim kazanan ve endüstriyel dağcılığı keşfeden arkadaş grubu, bu alana yöneldi.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 3

Kentte yüksek alışveriş merkezleri, iş yerleri, kuleler başta olmak üzere dış cephe işlerinde temizlik, boya, küçük tadilatlar, arıza tespiti gibi işlerde çalışmaya başlayan endüstriyel dağcıların hayatı, ortalama uzunluğu 100 metre olan halat ve karabinanın sağlamlığına bağlı.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 4

Mesleklerinde ilk zamanlarda, 5 arkadaşın da aileleri işi tehlikeli bulunca karşı çıktı. A

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 5

ilelerini ikna ettikten sonra iş hayatına atılan endüstriyel dağcılar, sadece Antalya değil, yakın zamanda Mersin'de bulunan termik santralde de görev aldı.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 6

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Varol, bu işten okul harçlığını çıkardığını aktararak, "Hobi olarak başladım ama şu anda buradan para kazanıyorum.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 7

Muhtemelen mühendis olarak kariyerime devam edeceğim ama bu mesleği de seviyorum. Hayatımız iki ipe bağlı. Ailem başta tepkiliydi, karşı çıktılar ama zamanla kabullendiler" dedi.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 8

İletişim Fakültesi'nden mezun Ulaş Nair de okul bittikten sonra memleketine gitmek yerine Antalya'da yaşamaya karar verip, endüstriyel dağcılık işine başladığını anlattı.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 9

Nair, "Geçimimi bu işten sağlıyorum. Babam işin güvenli olduğunu bildiği için çok karışmıyor ama annem çok evhamlı.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 10

Ben işime ve kullandığım ekipmanıma güveniyorum. Silikon çekmeden boya işine çok geniş bir skalada çalışıyorum" diye konuştu.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 11

Endüstriyel dağcıların dış cephe temizliğini izlerken oldukça heyecanlandığı gözlenen Mustafa Büyüközer, "Tüm önlemler alınmış olsa bile bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Gençleri tebrik etmek lazım. Benim çocuğum bu işi yapmak istese zor onay veririm" dedi.

Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 12
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 13
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 14
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 15
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 16
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 17
Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü - 18
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