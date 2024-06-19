Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü

Endüstriyel dağcıların dış cephe temizliğini izlerken oldukça heyecanlandığı gözlenen Mustafa Büyüközer, "Tüm önlemler alınmış olsa bile bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Gençleri tebrik etmek lazım. Benim çocuğum bu işi yapmak istese zor onay veririm" dedi.