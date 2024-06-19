Hayatları sadece 2 ipe bağlı! Hobisi mesleğine dönüştü
Antalya'da üniversiteden mezun olduktan sonra kendi meslekleri yerine endüstriyel dağcılığı tercih eden 5 arkadaşın mesaisi, halat ve karabinaya bağlı metrelerce yüksekte geçiyor. Ailelerinin önceleri karşı çıktığı işten geçimini sağlayan 5 arkadaş, yüksek binalarda halatla asılarak temizlikten tamir işlerine kadar her türlü işi yapıyor.
Öğrenciyken tanıştıkları Mağara Araştırma Topluluğu, 5 arkadaşın hayata bakış açısını değiştirdi, meslek sahibi yaptı.