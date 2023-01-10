Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat kendi mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor.

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 1

Bursa Orhangazi'de eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı.

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 2

Elleriyle inşa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 3

Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu söyleyen Ali Aytekin şöyle konuştu:

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 4

"Ölüm var, ölüm. Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz.

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 5

''HERKESİN ÖLÜM AKLINA GELSİN''

Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım.''

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 6

TABELA DA KOYDU: SON DURAK

Ali Aytekin, mezarının başına tabela da koydu. Aytekin, ''Son durak'' başlıklı tabelaya şu ifadeleri yazdırdı:

''Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor.''

Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor - 7

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