Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

Bursa Orhangazi'de eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı.
Elleriyle inşa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.
Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu söyleyen Ali Aytekin şöyle konuştu:
"Ölüm var, ölüm. Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz.
Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım.''
Ali Aytekin, mezarının başına tabela da koydu. Aytekin, ''Son durak'' başlıklı tabelaya şu ifadeleri yazdırdı:
''Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor.''