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Haydarpaşa'da sona doğru: Garın simgesi monte edildi

DHA, İHA

Tarihi Haydarpaşa Garı’nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Restorasyonu devam ederken garın son durumu havadan görüntülendi.

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    Yangın sonrası restorasyona alınan tarihi Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar son hızla devam ediyor.
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    Restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı.
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    Garın simgesi olan saat yerine monte edildi.
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    Garda yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

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    Görüntülerde çatı kısımlarının onarımının tamamlandığı ve Haydarpaşa Garı’nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi.
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    28 Aralık 2010 tarihinde garın 4. katında yangın çıkmıştı. 

    Tarihi Haydarpaşa Garı yangının ardından restorasyona alındı.

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