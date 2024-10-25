Cuma mesajları ve sözleri 2024: Sosyal medyada paylaşabileceğiniz hayırlı, güzel, anlamlı, kısa ve uzun cuma mesajları
Cuma mesajları, bir cuma gününe daha kavuşmanın manevi huzurunu sevdikleri ile paylaşmak isteyen Müslümanların araştırmalarına konu oldu. Sosyal medya, Whatsapp, SMS, Facebook'a özel kısa-uzun cuma günü kutlama mesajlarını tercih edecek pek çok kişi, cuma mesajlarında kısa, güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. İşte, en güzel, anlamlı, dualı, kısa-uzun, farklı cuma günü kutlama mesajlarından seçmeler...
Cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine en çok ilgi gören konular arasında. İslam dünyasında Müslümanların "haftalık bayramı" olarak adlandırılan cuma gününde 'Hayırlı Cumalar' dileklerini sevdiklerine iletmek isteyenler en şık, farklı ve dualı cuma günü kutlama mesajlarını sorguluyor. İşte, 25 Ekim 2024 tarihli cuma mesajlarından en özel seçenekler...