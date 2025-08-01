Hayırlı Cumalar Mesajları 1 Ağustos: Yeni, anlamlı, resimli ve kısa öz cuma mesajları ve sözleri
Mübarek cuma heyecanı ile sevdiklerinize birbirinden anlamlı ve resimli cuma mesajları iletin. Duaların geri çevrilmediği şu güne özel olarak ayetli ve dualı cuma sözlerini çevrenizle paylaşmaktan çekinmeyin. Müslümanlar camilerde cuma namazı için saf tutmadan önce ve sonrasında ''Cumanız mübarek olsun'' mesajlarını yollayarak güne bambaşka anlam katabilirsiniz. Şık, en güzel ve resimli cuma mesajları ve sözleri için alternatifler...
Cuma mesajları ve cuma gününe özel kutlama sözleri, her hafta öne çıkıyor. Haftalık bayram olarak kutlanan cuma günü, camiler dolup taşarken aileler, arkadaşlar arasında da telefon trafiği yaşanıyor. Mübarek günün anlamını ifade eden dualı, kısa ve uzun, anlamlı cuma mesajları araştırılıyor. İşte, günün anlam ve önemini ifade eden cuma günü kutlama ve tebrik mesajları...