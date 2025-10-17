Hayırlı cumalar mesajları 2025 Ekim: En güzel, farklı, dualı ve anlamlı cuma mesajı seçenekleri

“Cuma’nın bereketi ömrüne yayılsın, her duan kabul, her dileğin hayra vesile olsun. Rabbim sevdiklerinle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk nasip etsin.”



Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir.’ (Hud 3)

Affın ve rahmetin kapılarının açık olduğu bu mübarek günde duaların kabul, kalbin huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar.



Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’ (Ra’d 28)

Bu Cuma günü Rabbini çokça zikredenlerden ol. Kalbin huzurla, evin bereketle, ömrün sağlıkla dolsun. Hayırlı Cumalar.”



“‘Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar.’ (İbrahim 27)

Rabbim seni imanında sabit kılsın, kalbine nur, ömrüne huzur versin. Hayırlı Cumalar.”