HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri!

Kasım ayının son cuma günü öncesi, en güzel cuma mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek cuma gününün gelmesiyle, bu hafta da "hayırlı cumalar etiketiyle" sosyal medyada paylaşılan cuma mesajları, birbirlerine iyi dileklerde bulunmak isteyen vatandaşların Twitter(X), Facebook ve SMS paylaşımlarında yer alacak. Özellikle uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 24 Kasım 2023 anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri...

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! - 1

Bu haftanın cuma namazı öncesi sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve yakın dostlarına 'Hayırlı Cumalar' temennilerini iletmek isteyen kişiler, cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırıyor. Sosyal medya hesapları ve SMS aracılığıyla cuma gününün manevi atmosferini paylaşmak isteyen Müslümanlar, bu özel günün gelmesinin ardından cuma mesajlarına ve sözlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. En güzel ve anlamlı cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel cuma mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! - 2

24 KASIM 2023 CUMA MESAJLARI

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! - 3

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI: En güzel, kısa, anlamlı, yeni cuma mesajı seçenekleri! - 4

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun

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