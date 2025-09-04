Hayırlı Cumalar mesajları: En güzel, resimli ve dualı cuma mesaj seçenekleri ve sözler
Mübarek cuma günü heyecanı İslam alemini sardı. Eller semaya açılıp dualar edilirken, sevdiklerinize de dualı mesajlar göndermeyi ihmal etmeyin. Uzun, kısa, anlamlı ve resimli seçenekleri ile birbirinden güzel ve duygu yüklü cuma mesajları sayesinde yakınlarınızın gününe daha fazla anlam katın. Hadisli ve ayetli cuma mesajları ve sözleri, WhatsApp ve SMS ile gönderilmenin yanı sıra diğer sosyal medya platformlarında da paylaşılmak üzere aranıyor. İşte, en güzel ve yeni cuma mesajları...
Müslüman dünyasının haftalık bayramı cuma günü geldi. Mübarek cuma gününde camiler dolup taşarken, evlerde de dualar ediliyor, namazlar kılınıyor. Cumanın huzurunu ve güzelliğini sevdiklerinizle paylaşmak adına cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Duyguları, düşünceleri ifade eden, anlamlı cuma tebrik ve kutlama mesajı alternatiflerini yakın, uzak demeden çevrenizdekilerle paylaşın.