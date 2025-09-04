Hayırlı Cumalar mesajları: En güzel, resimli ve dualı cuma mesaj seçenekleri ve sözler

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şefaatine nail olmayı, İslam ümmeti olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Duaların gökyüzüne en yakın olduğu bu mübarek cuma gününde, ellerimizi semaya açalım ve kalbimizden geçen en samimi duaları edelim.



Gönüllerin birleştiği, duaların arşa yükseldiği bu mübarek cuma gününde, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.



Hayırlı Cumalar! Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir cuma olması dileğiyle. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Cumanız mübarek olsun.



Duaların kabul, ibadetlerin makbul olduğu bu mübarek cuma gününde, her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı Cumalar.