Hayırlı Cumalar mesajları: En güzel, resimli ve dualı cuma mesaj seçenekleri ve sözler

Mübarek cuma günü heyecanı İslam alemini sardı. Eller semaya açılıp dualar edilirken, sevdiklerinize de dualı mesajlar göndermeyi ihmal etmeyin. Uzun, kısa, anlamlı ve resimli seçenekleri ile birbirinden güzel ve duygu yüklü cuma mesajları sayesinde yakınlarınızın gününe daha fazla anlam katın. Hadisli ve ayetli cuma mesajları ve sözleri, WhatsApp ve SMS ile gönderilmenin yanı sıra diğer sosyal medya platformlarında da paylaşılmak üzere aranıyor. İşte, en güzel ve yeni cuma mesajları...

Müslüman dünyasının haftalık bayramı cuma günü geldi. Mübarek cuma gününde camiler dolup taşarken, evlerde de dualar ediliyor, namazlar kılınıyor. Cumanın huzurunu ve güzelliğini sevdiklerinizle paylaşmak adına cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Duyguları, düşünceleri ifade eden, anlamlı cuma tebrik ve kutlama mesajı alternatiflerini yakın, uzak demeden çevrenizdekilerle paylaşın.

EN GÜZEL VE YENİ CUMA MESAJLARI

Gönüllerin birleştiği, duaların kabul olduğu bu mübarek cuma gününde, dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Yüreğindeki tüm güzelliklerin gerçekleştiği, huzur dolu bir cuma geçirmen dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, bu cuma gününün bereketiyle kalbinizden geçen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü geçirmeniz duasıyla... Cumanız mübarek olsun.

Yüce Rabbim, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eylesin. Sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma nasip etsin. Hayırlı Cumalar.

UZUN VE KISA CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Cuma, müminler için bir bayram günüdür. Bu mübarek günde, kalplerimiz birleşir ve dualarımızla Allah'a yöneliriz. Yüce Rabbim, bu mübarek günün bereketiyle hanenize huzur, kalbinize iman, ömrünüze sağlık versin. Tüm sıkıntılarınızı gidersin, gönlünüzdeki tüm hayırlı dileklerinizi kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli nice cumalara erişmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun, dualarınız makbul olsun.

Kalbinizden geçen her ne varsa, bu mübarek cuma hürmetine size hayır kapıları açsın. Gönlünüzün huzurla dolduğu, yüzünüzün gülümsediği bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Dualarınızın göklere ulaştığı, günahlarınızın affedildiği, kalbinizin huzurla dolduğu bir cuma olması dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli nice cumalara.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şefaatine nail olmayı, İslam ümmeti olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Duaların gökyüzüne en yakın olduğu bu mübarek cuma gününde, ellerimizi semaya açalım ve kalbimizden geçen en samimi duaları edelim.

Gönüllerin birleştiği, duaların arşa yükseldiği bu mübarek cuma gününde, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Hayırlı Cumalar! Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir cuma olması dileğiyle. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Cumanız mübarek olsun.

Duaların kabul, ibadetlerin makbul olduğu bu mübarek cuma gününde, her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı Cumalar.

DUALI CUMA MESAJ VE SÖZLERİ

Rabbim, bu mübarek cuma günü hürmetine kalbinizden geçen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun.

Yeni bir haftanın başlangıcı, yeni dualar... Rabbim, bu cuma gününün bereketiyle kalbinize ferahlık versin.

Yüce Rabbim, bu mübarek cuma gününün bereketiyle hanenize huzur, kalbinize iman, ömrünüze sağlık versin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Gönüllerin birleştiği, duaların arşa yükseldiği bu mübarek günde, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Hayırlı, bereketli ve huzur dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla... Cumanız mübarek olsun.

Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir cuma olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, bu mübarek günde kalbinizden geçen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Cumanız mübarek olsun.

