Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri (31 Ekim 2025) Huzur, bereket ve dualı cuma mesajları

Müslüman dünyası için birlik ve beraberliğin simgesi olan cuma günleri, aynı safta namazlar kılınacak ve dualar edilecek. Günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler ise sosyal medya hesaplarından uzun, kısa, yeni, farklı, dualı, hadisli cuma mesajlarını paylaşacak. Bizde sizler için huzur, bereket ve dua temalı cuma mesajlarını derledik.

Cuma günü heyecanını  sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, resimli, dualı ve hadisli cuma mesajlarını sıkça tercih ediyor. Cuma mesajları, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında da kullanılıyor.

Toplanma günü olarak da bilinen cuma günleri, müslümanlar kalp kırmamaya ve ibadetlerini aksatmamaya özen gösteriyor. Bizde Cuma günü huzurunu sevdikleriyle paylaşmak için en fazla tercih edilen cuma mesajlarını derledik. İşte, yazılı, uzun, kısa, yeni ve hayırlı cumalar mesajları…

Rabbim bu mübarek Cuma gününde gönlümüze huzur, evimize bereket, ömrümüze sağlık ihsan eylesin. Dualarımız kabul, kalplerimiz nurla dolsun. Hayırlı Cumalar.

Ey gönüllerin sahibi Allah’ım, bu mübarek günde kalplerimizi imanla, evlerimizi bereketle, ömrümüzü huzurla donat. Cuman mübarek olsun.

Allah’ım, sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir ömür, bereketli kazanç, bol sabır ve daim iman nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, kalbimizi hüzünlerden arındır, gönlümüze ferahlık, evimize bereket ver. Dualarımızı kabul buyur. Cuman mübarek olsun.

Bu Cuma, bütün dertlerin şifa bulduğu, gönüllerin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim her adımını hayra vesile kılsın. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bu mübarek Cuma günü, ellerimizi açtık Sana. Dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, kalplerimize huzur indir. Cuman mübarek olsun.

Allah’ım, bugün edeceğimiz duaları kabul eyle, ömrümüze bereket, kalbimize huzur, hanelerimize rahmet indir.Hayırlı Cumalar.

Cuma, gönüllerin bayramıdır. Bu mübarek günde Rabbim tüm sevdiklerinle birlikte sağlık, huzur ve bereket nasip etsin. Cuman mübarek olsun.

Bu mübarek gün, kalplerimize iman, gönlümüze huzur, sofralarımıza bereket getirsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, bu güzel Cuma gününde rahmetini üzerimizden eksik etmesin, dualarımızı kabul eylesin. Cuman mübarek olsun.

Ey Rahman olan Allah’ım, bizleri sevdiklerinden ayırma, gönüllerimize sabır, kalplerimize huzur ver. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, bu mübarek Cuma’da gönüllerimizi ferah, evlerimizi bereketli, işlerimizi hayırlı eyle. Cuman mübarek olsun.

Allah’ım, bu Cuma hürmetine dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Duaların kabul, sevinçlerin daim, gönlün huzur dolu olsun. Rabbim ömrüne bereket, kalbine ferahlık versin. Cuman mübarek olsun.

Bu mübarek gün, kalbimize huzur, ömrümüze bereket, gönlümüze nur dolsun. Rabbim her daim yanımızda olsun. Hayırlı Cumalar.

