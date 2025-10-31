Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri (31 Ekim 2025) Huzur, bereket ve dualı cuma mesajları

Cuma günü heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, resimli, dualı ve hadisli cuma mesajlarını sıkça tercih ediyor. Cuma mesajları, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında da kullanılıyor.



Toplanma günü olarak da bilinen cuma günleri, müslümanlar kalp kırmamaya ve ibadetlerini aksatmamaya özen gösteriyor. Bizde Cuma günü huzurunu sevdikleriyle paylaşmak için en fazla tercih edilen cuma mesajlarını derledik. İşte, yazılı, uzun, kısa, yeni ve hayırlı cumalar mesajları…