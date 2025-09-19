Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri

Mübarek cuma günü, huzuru ve bereketi ile geldi. İslam aleminin önemli günlerinden olan cumada eller açılarak dualar edilir, namazlar kılınır. Eş-dost, akraba birbirlerinin cumasını tebrik eder. Hayırlarla dolu cuma gününde yakınlarınıza, sevdiklerinize birbirinden anlamlı, şık ve resimli cuma mesajlarını ileterek günlerini kutlayabilirsiniz. İşte, cuma mesaj ve sözleri...

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 1

Haftanın en hayırlı zamanlarından olan cuma günü, dualar geri çevrilmez. Camiler ise cuma namazı için dolup taşar. Komşu, arkadaş, akrabalarla camilerde yan yana cuma namazı idrak edilir. Cemaat, namazın öncesinde dualarla ve iyi dileklerle cuma gününü tebrik ediyor. Bu anlamlı ve özel günde farklı, yeni cuma mesajı seçeneklerini sosyal medyada da paylaşmayı unutmayın.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 2

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Hayırlı Cumalar! Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Bu mübarek günde hayra vesile olmanız duasıyla...

Rabbim, bu mübarek cuma günü hürmetine tüm dualarınızı kabul eylesin. Hadis-i Şerif: "Bir müslümanın, din kardeşine gıyabında yaptığı dua makbuldür." Bu cuma dualarımızda birbirimizi unutmayalım.

Günün en güzeli olan cuma, kalplerimize merhamet, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.

Gönüllerin birleştiği, duaların kabul olduğu bu mübarek cuma gününde, kalbinizden geçen tüm hayırlı dileklerin gerçekleşmesi duasıyla. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 3

Hayırlı Cumalar! Duaların kabul olduğu, günahların affedildiği bir cuma olması dileğiyle. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Cumanız mübarek olsun.

Cuma, umut kapılarının aralandığı, duaların göğe yükseldiği gündür. Hayırlı Cumalar.

Kalbinizden geçen her ne varsa, bu mübarek cuma hürmetine size hayır kapıları açsın. Cumanız mübarek olsun.

Bir cuma daha geldi, Rabbim tüm dertlere derman, hastalara şifa versin. Cumanız mübarek olsun.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 4

Hayırlı, bereketli ve huzur dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla... Unutmayın, bu mübarek gün dua etmenin en güzel vaktidir.


Rabbim, bu cuma gününün bereketiyle hanenize huzur, kalbinize iman, ömrünüze sağlık versin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.

Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek günde, tüm sıkıntılarınızın giderilmesi ve dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 5

Yürekten yapılan duaların, göklere ulaştığı bu cuma günü, dilekleriniz kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in şefaatine nail olmayı, İslam ümmeti olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum. Duaların gökyüzüne en yakın olduğu bu mübarek cuma gününde, ellerimizi semaya açalım ve kalbimizden geçen en samimi duaları edelim.

Rabbim, bu mübarek günün nuruyla kalplerimize huzur, evlerimize bereket, hayatımıza sağlık versin. Cumanız mübarek olsun.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 6

Haftanın yorgunluğunu, cuma'nın manevi huzuruyla atalım. Bu mübarek gün, bizlere birbirimize daha çok kenetlenmeyi, iyilik ve güzellikleri çoğaltmayı hatırlatır. Birbirimize gıyaben dua edelim, çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)'in buyurduğu gibi, bir müslümanın din kardeşine gıyabında yaptığı dua makbuldür. Rabbim, bu özel günde ettiğimiz tüm duaları kabul etsin, bize ve sevdiklerimize sağlık, huzur ve bereket nasip etsin.

Cumanız mübarek olsun. Bu kutlu gün, Peygamberimiz (s.a.v.)'in öğütlerini hatırlamamız için de bir fırsattır. O şöyle buyurur: "Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır." (Ebu Davud, Edeb, 49). Bu cuma, birbirimize ayna olalım. İyiliklerimizi görelim, hatalarımızı düzeltelim ve birbirimize destek olalım. Rabbim, bizleri birbirine destek olan, güzel ahlaklı kullarından eylesin.

Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri - 7

Bir cuma daha geldi, şükürler olsun. Rabbim, dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eylesin.

Cuma'nın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Kalbinizden geçen her ne varsa, hayırla gerçekleşsin.

