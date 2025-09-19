Hayırlı Cumalar! Resimli, en güzel cuma mesajları ve dualı cuma sözleri

Haftanın yorgunluğunu, cuma'nın manevi huzuruyla atalım. Bu mübarek gün, bizlere birbirimize daha çok kenetlenmeyi, iyilik ve güzellikleri çoğaltmayı hatırlatır. Birbirimize gıyaben dua edelim, çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)'in buyurduğu gibi, bir müslümanın din kardeşine gıyabında yaptığı dua makbuldür. Rabbim, bu özel günde ettiğimiz tüm duaları kabul etsin, bize ve sevdiklerimize sağlık, huzur ve bereket nasip etsin.



Cumanız mübarek olsun. Bu kutlu gün, Peygamberimiz (s.a.v.)'in öğütlerini hatırlamamız için de bir fırsattır. O şöyle buyurur: "Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır." (Ebu Davud, Edeb, 49). Bu cuma, birbirimize ayna olalım. İyiliklerimizi görelim, hatalarımızı düzeltelim ve birbirimize destek olalım. Rabbim, bizleri birbirine destek olan, güzel ahlaklı kullarından eylesin.