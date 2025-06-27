Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri

Mübarek cuma günü heyecanı İslam alemini sardı. Camilerde cemaat cuma namazı için saf tutmadan önce ve namazın ardından uzakta olan sevdiklerine, akrabaya, eşe, dosta, birbirinden anlamlı seçeneklerle cuma mesajlarını iletiyor. Ellerin semaya açıldığı ve duaların edildiği bu özel günde yakın çevrenizin cumasını ''Hayırlı Cumalar'' kutlama mesajları ile tebrik edin. Dualı, resimli, uzun ve kısa, anlamlı cuma mesajları ve sözleri ile günün anlam, önemini paylaşın. İşte, 27 Haziran cuma mesajı seçenekleri...

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 1

Cuma mesajları ve sözleri, haftalık bayram olarak idrak edilen cuma günü öne çıkıyor. Her hafta, cuma gününün ilk dakikalarında İslam dünyası SMS ile veya sosyal medya aracılığı ile sevdiklerinin gününü kutluyor. Camilerde mübarek cuma için saflar tutuluyor. Uzak, yakın demeden yakınlarınızın cuma gününü en özel, şık ve güzel resimli cuma mesajlarıyla tebrik edebilirsiniz.

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Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 2

CUMA MESAJLARI YENİ VE EN GÜZEL SEÇENEKLER

Günlerin en özeli, duaların kabul olduğu bu mübarek günde, kalplerimiz bir olsun. Hayırlı Cumalar.

Her zaman sağlık, huzur ve mutlulukla dolu, duaların kabul olduğu Cumalar dilerim.

Duaların sessizce kabul olduğu, gönüllerin huzurla dolduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 3

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Yüreklerimizin huzur bulduğu, duaların kabul olduğu Mübarek Cumalar dilerim.

Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, yarınlarımızı aydınlatsın. Hayırlı Cumalar.

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzur dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 4


Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla olsa da nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 5

Gönlünüz ferah, yüzünüz güler, dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.

Yarınlarımızın güzel olması, dualarımızın kabul olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Gönül coğrafyamızı aydınlatan bereketli bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumala

Yarınlarınız bugünden daha güzel, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma dilerim.

Cumamız mübarek, dualarımız kabul olsun. Gönlümüze huzur evimize bereket dolsun. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 6

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Az şikayet çok şükür seni mutluluğa götürür. Cumanız mübarek olsun.

Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumamız mübarek olsun.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. (Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 7

Namaz için mescide giderken attığın her adım, bir sadakadır. Hz. Muhammed (S.A.V.). Cumanız mübarek, dualarınız kabul, yüreğinizde huzur ve mutluluk olsun.

Kalplerimizin huzur bulduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.

Yüreğinizdeki huzuru, evinizdeki bereketi arttırsın, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 8

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duâ ederlerdi: “Allahım! Dünya musîbetlerini hafifletecek güçlü iman ver.” (Tirmizî, Daavât 80). Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 9

''Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.'' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, dualarınız kabul, gününüz aydın olsun. Hayırlı nurlu Cumalar dilerim.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri - 10

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. (Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

İnsan; geçmişin hasretlisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir! Allah bizi şikâyet edenlerden değil şükredenlerden eylesin!.. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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