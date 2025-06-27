Hayırlı Cumalar! Resimli ve en anlamlı cuma mesajları 27 Haziran: Güzel dualı cuma mesajı ve sözleri



Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.



Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.



Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla olsa da nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. (Amin) Hayırlı Cumalar.