Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Kandil mesajları 2025 Miraç Kandili dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Miraç, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere ve ilahi huzura yükseldiği kutsal yolculuğu simgeler. Müslümanlar için rahmet, bereket ve af dileme vesilesi olan bu mübarek gece, dualar ve ibadetlerle ihya edilir. Miraç Kandili’nde sevdiklerinize, dostlarınıza ve tüm İslam âlemine en anlamlı ve güzel kandil mesajlarını göndererek onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2025 Miraç Kandili'nin anlam ve önemine uygun, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ayetli, hadisli, dualı, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri!
Kandil mesajları, yılın ikinci kandili olan 2025 Miraç Kandili öncesinde tüm İslam alemi tarafından araştırılıyor. Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar, ibadetler ve kandil ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenlerin, kalplerinden geçen güzel sözleri dostlarına yollayacakları mesajlarla geçecek. İşte sosyal medyada ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri.