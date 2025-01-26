Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri

Kandil mesajları 2025 Miraç Kandili dolayısıyla yeniden gündeme geldi. Miraç, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere ve ilahi huzura yükseldiği kutsal yolculuğu simgeler. Müslümanlar için rahmet, bereket ve af dileme vesilesi olan bu mübarek gece, dualar ve ibadetlerle ihya edilir. Miraç Kandili’nde sevdiklerinize, dostlarınıza ve tüm İslam âlemine en anlamlı ve güzel kandil mesajlarını göndererek onları mutlu edebilirsiniz. İşte 2025 Miraç Kandili'nin anlam ve önemine uygun, sosyal medyada paylaşabileceğiniz ayetli, hadisli, dualı, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri!

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 1

Kandil mesajları, yılın ikinci kandili olan 2025 Miraç Kandili öncesinde tüm İslam alemi tarafından araştırılıyor. Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar, ibadetler ve kandil ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenlerin, kalplerinden geçen güzel sözleri dostlarına yollayacakları mesajlarla geçecek. İşte sosyal medyada ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa ve anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 2

2025 KANDİL MESAJLARI

"Ellerimizi semaya açacağımız bu mübarek gecede yüce Rabbim, ülkemizi ve tüm insanlığı afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Miraç Kandili'miz ve cumamız mübarek olsun."

"Bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."

"İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Allah, milletimize tüm zorlukları aşmayı nasip etsin."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 3

"Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu mübarek gecede edeceğimiz bütün duaların kabul olması dileğiyle."

"Tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin tüm dünya için salgın hastalıklardan arınmış, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günlere vesile olmasını temenni ediyorum."

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 4

"Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."

"İbadetlerimizin makbul,
Dualarımızın kabul olduğu,
İnsanlığın; sağlık, mutluluk, barış, huzur bulduğu,
Miraç'ın hayırlara vesile olduğu bir gece olsun. Tüm İslam âleminin Miraç Kandili Kutlu, şehitlerimizin ruhu şad olsun."

"Miraç yükselmek anlamına gelir.. Varlığın zaman ve mekanla kayıtlı olmayan bir menzilde yol almasıdır. Namaz mü'minin miracıdır sözü bu anlamda kişinin Rabbine yükselişi demektir.Her amelimizin Allah için bir miraç olması dileğiyle.. Müslümanların miraç kandili kutlu olsun.."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 5

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler."

"Dualarımızın kabul, ibadetlerimizin makbul olması ümidi ile tüm İslam aleminin kandilini kutluyor; kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. "

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.."

"Bu mübarek günün kalbimize ruhumuza ve bedenimize şifa olması dileğiyle…"

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 6

"Bu mübarek Miraç Kandili gecesinde tüm kaza, bela ve afetlere karşı ülkemizi ve milletimizi koru Allahım. Miraç Kandilimiz ve Cuma’mız mübarek olsun."

"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!"

"Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç; varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 7

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Miraç kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

"Miraç kandilimizi kutlar ve tüm insanlığa barış,huzur ve feraset getirmesini temenni ederim."

"Tüm İslam Alemi’nin Miraç Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz."

"Cemre gibi düştün kâinatın kışına Bahar, senin elinde doğdu. Miraç kandili mübarek olsun."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 8

"Şiddetin, kibirin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun."

"Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Miraç Kandiliniz mübarek olsun!"

"Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Miraç Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 9

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Açıkve mutlu bir ömür dilerim. Miraç Kandili’niz hayırlı olsun."

"Miraç’ın manevi ışığı hayatınıza rehber olsun,
dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Miraç Kandili, sevgiyle dolsun; gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekler gerçek olsun. Hayırlı kandiller!"

"Bu mübarek Miraç gecesinde, Yüce Allah dualarınızı kabul eylesin. Huzur ve sağlıkla dolu günler dilerim. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Miraç’ın bereketiyle dolup taşan bir gece dilerim. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hayırlı kandiller!"

"Bu kutsal gecede, eller semaya kalktığında tüm dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.
Miraç Kandili’niz hayırlara vesile olsun."

"Miraç Kandili’nin rahmeti üzerinize olsun; barış, huzur ve sevgi yüreğinizden eksik olmasın. Hayırlı kandiller!"lama

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 10

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

"Bu mübarek gecede edilen dualar kabul, gönüller huzurla dolsun. Hayırlı kandiller!"

"Kandiliniz mübarek olsun, Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim."

"Rahmet ve bereketle dolu bu güzel gecede, dualarımız bir olsun. Hayırlı kandiller!"

"Gönüller sevgiyle, kalpler huzurla dolsun. Bu mübarek geceniz hayırlara vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun!"

"Ellerin semaya kalktığı, gönüllerin Allah’a açıldığı bu özel gecede tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

"Bu mübarek gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik her kalbe dokunsun. Kandiliniz hayırlı olsun!"

"Yüce Allah’tan tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Hayırlı kandiller!"

"Kandiliniz mübarek olsun, gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler gerçekleşsin."

"Bu anlamlı gecede edilen dualar, tövbeler ve umutlar kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

"Geceniz mübarek, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Hayırlı kandiller dilerim."

Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri - 11

Açıklama"Ellerin semaya kalktığı, gönüllerin Allah’a açıldığı bu özel gecede tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

"Bu mübarek gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik her kalbe dokunsun. Kandiliniz hayırlı olsun!"

"Yüce Allah’tan tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Hayırlı kandiller!"

"Kandiliniz mübarek olsun, gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler gerçekleşsin."

"Bu anlamlı gecede edilen dualar, tövbeler ve umutlar kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

"Geceniz mübarek, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Hayırlı kandiller dilerim."

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