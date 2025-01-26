Hayırlı kandiller mesajları: Anneye, arkadaşa, sevgiliye en güzel, ayetli, hadisli, dualı, anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

"Bu mübarek gecede edilen dualar kabul, gönüller huzurla dolsun. Hayırlı kandiller!"



"Kandiliniz mübarek olsun, Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim."



"Rahmet ve bereketle dolu bu güzel gecede, dualarımız bir olsun. Hayırlı kandiller!"



"Gönüller sevgiyle, kalpler huzurla dolsun. Bu mübarek geceniz hayırlara vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun!"



"Ellerin semaya kalktığı, gönüllerin Allah’a açıldığı bu özel gecede tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"



"Bu mübarek gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik her kalbe dokunsun. Kandiliniz hayırlı olsun!"



"Yüce Allah’tan tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Hayırlı kandiller!"



"Kandiliniz mübarek olsun, gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler gerçekleşsin."



"Bu anlamlı gecede edilen dualar, tövbeler ve umutlar kabul olsun. Hayırlı kandiller!"



"Geceniz mübarek, dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Hayırlı kandiller dilerim."