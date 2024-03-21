Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları
Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye Başkanı kimdir? Haymana Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Haymana Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Haymana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları..
HAYMANA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Haymana Belediyesini 11.903 alınan oy ve 43.60oy oranı ile AK Parti adayı Özdemir Turgut kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %43.60
- CHP %21.85
- DP %21.68
- Saadet Partisi %8.41
- HDP %3.59
- HALİL İBRAHİM AYSU %0.49
- Diğer %0.37