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Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları

Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye Başkanı kimdir? Haymana Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Haymana Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Haymana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları..

Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları - 1

HAYMANA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Haymana Belediyesini 11.903 alınan oy ve 43.60oy oranı ile AK Parti adayı Özdemir Turgut kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %43.60
  • CHP %21.85
  • DP %21.68
  • Saadet Partisi %8.41
  • HDP %3.59
  • HALİL İBRAHİM AYSU %0.49
  • Diğer %0.37

TÜRKİYE HABERLERİ

Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları - 2

HAYMANA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Haymana Belediyesi Başkanı Özdemir Turgut Kimdir?

Özdemir Turgut, 1955 yılında Haymana, Yenice'de doğdu. Eğitiminin ardından 1977 yılında Ankara’da iş hayatına atıldı.

Özdemir Turgut, başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM’nin yapımı gibi birçok alanda çeşitli projelerde yer aldı.

1999 yılında Anavatan Partisi’nden Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldu. 2004 seçimlerinde AKP 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AKP 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği devam ederken, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilerek halen bu görevi yerine getiriyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP'den Ankara İli, Haymana İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları - 3

HAYMANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖZDEMİR TURGUT
  • AYŞE ŞİMŞİR
  • BURAK KÜÇÜK
  • CAN OKAN ERDEN
  • ÖMER ERCAN
  • MAHMUT BAŞARAN
  • KIVILCIM ZELAL KUŞCU
  • FİKRET BAYTAR
  • LEVENT KOÇ
  • MUSTAFA ATEŞ
  • MEHMET SEZGİN KUBAT
  • VEYSEL CAVLAK
  • MEHMET ALİŞAN YAŞAR
  • MAHMUT GÜLMEZ
  • EMİN YILDIRIM
Haymana Belediyesi hangi partide? Haymana Belediye başkanı kimdir? Haymana Belediye başkan adayları - 4

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