Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun! MASAK raporuyla ortaya çıktı

MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi.