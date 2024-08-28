Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun! MASAK raporuyla ortaya çıktı
İstanbul Silivri'de kurdukları hayvan derneğine gelen bağışları kendi zimmetlerine geçiren ve bu paraları bir kozmetik firmasında aklayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 30 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri’de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK’tan da destek aldı.