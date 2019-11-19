Hayvan hakları için rapor hazır, sıra Meclis'te (Sokağa atana 10 bin TL ceza, kötü mualemeye 2 yıl hapis)

CİNSEL SALDIRI RÖTUŞU

-Hayvanların mikroçip ve benzeri yöntemlerle kayıt altına alınması, belediyelerin birbirlerinin sınırlarına sokak hayvanı bırakmasının önüne geçecektir.

-Kanundaki 'hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi 'hayvanlara yapılan cinsel saldırı' ya da 'hayvanların cinsel istismarı' şeklinde değiştirilmeli. Hayvanlara karşı işlenen ve suç kapsamına alınması önerilen fiillere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olmalı; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmelidir.

-Ev hayvanı satış yerlerinde kedi-köpek satışına son verilmesi ile hayvan bakımevlerinden sahiplendirilmenin artırılması ve anlık bir hevesle değil gerçekten bir hayvanın bakımını üstlenebilecek kişilerce hayvan sahiplenilmesi gerektiği düşünülmektedir.