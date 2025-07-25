Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı?

Hayvan pazarları temmuz ayı itibarıyla geçici süreliğine kapatılmıştı. Şap serotipi olan SAT1 hastalığının yayılmasını engellemek adına Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan satış pazarlarının kapatıldığını duyurdu. Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile beraber yürütülen şap hastalığına karşı çalışmalarla etkin ve güncel aşı üretimi sağlanıyor. Hayvancılık yapanlar ''hayvan pazarları ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı? - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatılan hayvan pazarlarında son durum merakla araştırılıyor. Sap hastalığının SAT1 çeşidine karşı yeni aşı geliştirildiği ve aşlama sürecinin de devam ettiği Bakanlık kaynaklarınca duyuruldu. 81 ilde 10 bin kadar veteriner hekim sahada aşılama çalışması yürütüyor. Peki, hayvan pazalarında son durum nedir?

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Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı? - 2

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2 Temmuz tarihinde şap hastalığının SAT1 varyasyonunun yayılmasının önüne geçmek amacıyla hayvan pazarları kapatılmıştı.

Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yeni aşı geliştirildiği ve aşılamamnın başladığı bildirilmişti. 20 Temmuz'a kadar 2.6 milyon doz aşının üretilerek sahaya iletileceği ifade edilmişti. Aşı üretim ve aşılama sürecinin de devam edeceği eklendi.

Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı? - 3

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça parça parça açılmaya başlayacak. Bunun için aşılamaların belirli bir orana ulaşması gerekiyor. Buna göre yeterli sayıda aşı yapılan bölgelerde hayvan pazarları yeniden açılmaya başlıyor.

Bakanlık, 2023 yılında da aynı hastalık nedeniyle benzer durumun söz konusu olduğunu ve hastalık kontol altına alındığında hayvan pazatlarının açıldığını duyurdu.

Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı? - 4

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift toynaklı hayvanlarda aşırı hızlı yayılabilen, bulaşıcı viral enfeksiyondur. Sığır, domuz, koyun, keçi ve diğer çift tırnaklı, geviş getiren çiftlik hayvanlarında görülür. Ağız içi ve çevresinde, toynakların üstünde ve arasında, memelerinde ve ciltte kabarcıklar şeklinde lezyonlar yanı sıra, ateş, halsizlik, aşırı tükürük salgısı, iştahsızlık ve kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe sebebiyet verir.

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