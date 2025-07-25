Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı?
Hayvan pazarları temmuz ayı itibarıyla geçici süreliğine kapatılmıştı. Şap serotipi olan SAT1 hastalığının yayılmasını engellemek adına Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan satış pazarlarının kapatıldığını duyurdu. Şap Enstitüsü Müdürlüğü ile beraber yürütülen şap hastalığına karşı çalışmalarla etkin ve güncel aşı üretimi sağlanıyor. Hayvancılık yapanlar ''hayvan pazarları ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatılan hayvan pazarlarında son durum merakla araştırılıyor. Sap hastalığının SAT1 çeşidine karşı yeni aşı geliştirildiği ve aşlama sürecinin de devam ettiği Bakanlık kaynaklarınca duyuruldu. 81 ilde 10 bin kadar veteriner hekim sahada aşılama çalışması yürütüyor. Peki, hayvan pazalarında son durum nedir?