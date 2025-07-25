Hayvan pazarları kapalı mı, ne zaman açılacak? Hayvan pazarları neden kapanmıştı?

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça parça parça açılmaya başlayacak. Bunun için aşılamaların belirli bir orana ulaşması gerekiyor. Buna göre yeterli sayıda aşı yapılan bölgelerde hayvan pazarları yeniden açılmaya başlıyor.



Bakanlık, 2023 yılında da aynı hastalık nedeniyle benzer durumun söz konusu olduğunu ve hastalık kontol altına alındığında hayvan pazatlarının açıldığını duyurdu.