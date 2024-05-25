Hayvan pazarlarına kurbanlar getirilmeye başlandı
Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Besiciler, taleplerin çok olduğundan söz edip son güne kurban alımlarının bırakılmaması konusunda uyarıda bulunurken büyükbaş hayvanların fiyatları ortalama 100 bin lira ile 200 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.
Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşları bekliyor.