Hayvan sevgisi mesleğe dönüştü: 14 yaşında başladı, tek başına ilgileniyor

"HEDEFİM BÜYÜK MANDIRA KURMAK"

Hedefinin büyük bir mandıra kurmak olduğunu ifade eden Turgut, “Ailem ve komşularım tebrik ediyor ama pek yardım eden yok. ‘Bazen neden bu işi yapıyorsun?', 'Neden başka bir işle ilgilenmiyorsun?’ diyorlar. ‘Sevdiğim için bu işi yapıyorum’ cevabını veriyorum. İlerideki hedefim; bir yer satın alıp, büyük bir mandıra kurmak. Gençlere sesleneyim; ilerleyen zamanlarda pişman olabilirsiniz. Hayvancılık olmasa bile başka bir meslek yapabilirsiniz. Hayata başka bir işle başlayabilirsiniz. Her türlü bir şeyler yapılabilir" diye konuştu.





