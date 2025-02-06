Hayvan sevgisi mesleğe dönüştü: 14 yaşında başladı, tek başına ilgileniyor
Trabzon’un Araklı ilçesinde İlkan Turgut (25), çocukluğunda severek başladığı besiciliği, mesleği haline getirdi. Komşusundan aldığı danayla başladığı besicilikte zamanla büyükbaşlarının sayısını 15’e çıkaran Turgut, mandıra kurmayı hedefliyor. Beslenmesinden, sağıma, yem temininden, yaylacılığa kadar hayvanları ile tek başına ilgilenen Turgut, “Çocukluktan beri hayvanları çok seviyorum. Bir yere gezmeye gitsem önce eve değil, ahıra gider bakarım" dedi.
Araklı ilçesinde yaşayan İlkan Turgut, çocukken başlayan hayvan sevgisini mesleğe dönüştürdü. Turgut, 14 yaşında komşusundan aldığı danayı sahiplenerek besiciliğe ilk adımını attı. Yıllar içerisinde hayvan sayısını artırarak 15 büyükbaşa ulaşan Turgut, hayvanlarının beslenmesinden, sağımına, yem temininden, yaylacılığına kadar her şeyi ile tek başına ilgileniyor.