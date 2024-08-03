Hayvanları koruma derneğinde yolsuzluk
Silivri'de "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı.
Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin kendisine ait olan barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Şahıslar, 230 bin lira parayı dernek binasında teslim ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.
30 Temmuz'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini ifade etti.