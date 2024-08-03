Hayvanları koruma derneğinde yolsuzluk

Dernek yöneticisi M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulundu.



Olayla ilgili 1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alındı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu.