Hayvanları Koruma Günü hazırlıkları başladı: Hayvanları Koruma Günü ne zaman?
Hayvanları Koruma Günü 1931 yılında ilan edilmiş ve hayvan dostlarımızın refahına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Hayvanları Koruma Günü kapsamında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler çeşitli etkinlikler düzenliyor; barınak ziyaretleri, mama dağıtımları ve farkındalık kampanyaları gerçekleştiriliyor.
Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular.