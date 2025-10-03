Hayvanları Koruma Günü hazırlıkları başladı: Hayvanları Koruma Günü ne zaman?

Hayvanları Koruma Günü 1931 yılında ilan edilmiş ve hayvan dostlarımızın refahına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Hayvanları Koruma Günü kapsamında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler çeşitli etkinlikler düzenliyor; barınak ziyaretleri, mama dağıtımları ve farkındalık kampanyaları gerçekleştiriliyor.

Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular.

HAYVAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır.

Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

E-DEVLET’TEN HAYVANLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanların korunmasına yönelik şikâyetlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde iletilebilmesi için vatandaşlara E-Devlet üzerinden başvuru imkânı sunuyor.

E-Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan vatandaşlar, “Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikâyet Başvurusu” hizmeti üzerinden sahipsiz hayvanlar, kötü muamele, uygunsuz barınak koşulları ya da belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi konularda şikâyetlerini iletebiliyor.


Başvuru ekranında şikâyetin konusu, olayın meydana geldiği il ve ilçe bilgisi ile varsa fotoğraf veya video gibi belgeler eklenebiliyor. Başvurular sistem üzerinden otomatik olarak ilgili Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor.

Vatandaşlar, yaptıkları başvuruların durumunu yine E-Devlet üzerinden “Başvurularım” menüsünden takip edebiliyor. Şikâyetler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilirken, gerekli hallerde belediyeler, emniyet birimleri ya da Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor.

Yetkililer, hayvanların korunmasına ilişkin şikâyetlerin E-Devlet üzerinden yapılmasının hem süreci hızlandırdığını hem de vatandaşların takibini kolaylaştırdığını vurguluyor.

