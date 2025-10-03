Hayvanları Koruma Günü hazırlıkları başladı: Hayvanları Koruma Günü ne zaman?

Başvuru ekranında şikâyetin konusu, olayın meydana geldiği il ve ilçe bilgisi ile varsa fotoğraf veya video gibi belgeler eklenebiliyor. Başvurular sistem üzerinden otomatik olarak ilgili Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor.



Vatandaşlar, yaptıkları başvuruların durumunu yine E-Devlet üzerinden “Başvurularım” menüsünden takip edebiliyor. Şikâyetler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilirken, gerekli hallerde belediyeler, emniyet birimleri ya da Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor.



Yetkililer, hayvanların korunmasına ilişkin şikâyetlerin E-Devlet üzerinden yapılmasının hem süreci hızlandırdığını hem de vatandaşların takibini kolaylaştırdığını vurguluyor.