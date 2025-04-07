Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı sınav takvimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapılıyor. Personel alımına dair başvurular 7 Nisan günü başladı. KPSS puanı ile alımlar yapılacak. Vergi müfettiş yardımcısı alımı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinden olacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı alımı son başvuru günü ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı sınav takvimi - 1

Personel alımı ilanları yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı başvruları da (https://www.hmb.gov.tr) adresinden alınmaya başladı. 2023-24 yıllarında yapılan KPSS sınavına katılan ve yüksekörenim mezunu olan adaylar arasıdan seçim yapılacak. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı sınav takvimi - 2

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Vergi müfettiş yardımcısı alımına dair başvurular 7 Nisan Pazartesi-16 Nisan 2025 Çarşamba tarihleri arasında https://www.hmb.gov.tr üzerinden alınacak.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı sınav takvimi - 3

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ve yazılı sınav tarihleri, sınavdan en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca, sınava girecek adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ adresinden sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için giriş sınavları 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda olacak.

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için 10 Mayıs 2025'te Ankara’da öğleden önce tek oturumda yapılacak.

Yazılı sınavdan başarı ile geçen adaylar Ankara'da sözlü mülakaya tabi olacak. Sınava katılma hakkı kazananlar Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025: 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı sınav takvimi - 4

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak,

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

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