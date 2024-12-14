Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. İlanda branş dağılımı ve başvuru tarihlerine yer verildi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı) - 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı) - 2

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı) - 3

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı) - 4

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Giriş sınavı, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da sözlü mülakat yöntemiyle yapılacak.

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