Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı branş dağılımı)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. İlanda branş dağılımı ve başvuru tarihlerine yer verildi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edecek.