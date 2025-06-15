Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen ailelere, desteklemek amacıyla her ay ödeniyor. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, sosyal hizmetler merkezlerine başvuruda bulunarak ödemeden faydalanılır. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Haziran evde bakım parası yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller.

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı, ocak ayı ile beraber 10.125 TL olmuştu. Ödemeler yardıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere sunuluyor. Peki, evde bakım maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller - 2

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Haziran itibarıyla yapılmaya başladı. Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller - 3

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Buna göre e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra ''Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sorgusu ardından çıkan ekrandan sorgulama yapılabilir.

Ayrıca SMS ile sorgulama da; mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek ödeme yapılıp yapılmadığı öğrenilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller - 4

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.

Engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, söz konusu yardım kapsamında, hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktardı.

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