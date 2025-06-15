Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.



Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.



Engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, söz konusu yardım kapsamında, hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktardı.