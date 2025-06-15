Haziran ayı evde bakım maaşı ödemesi sorgulama: Haziran evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller
Evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımını üstlenen ailelere, desteklemek amacıyla her ay ödeniyor. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, sosyal hizmetler merkezlerine başvuruda bulunarak ödemeden faydalanılır. Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Haziran evde bakım parası yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı, ocak ayı ile beraber 10.125 TL olmuştu. Ödemeler yardıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenenlere sunuluyor. Peki, evde bakım maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?