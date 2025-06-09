Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi
Haziran ayının ilk haftalarında Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınavı haziran ayının son haftalarında gerçekleşecek. Peki, haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım sürüyor. Haziran ayında uygulanacak sınavda adaylara, silahlı sınav uygulamasında 150 dakika, silahsız uygulamada ise 120 dakika süre tanınacak.