Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım sürüyor. Haziran ayında uygulanacak sınavda adaylara, silahlı sınav uygulamasında 150 dakika, silahsız uygulamada ise 120 dakika süre tanınacak.