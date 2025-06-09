Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi

Haziran ayının ilk haftalarında Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Yayımlanan takvime göre, ÖGG sınavı haziran ayının son haftalarında gerçekleşecek. Peki, haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi - 1

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için geri sayım sürüyor. Haziran ayında uygulanacak sınavda adaylara, silahlı sınav uygulamasında 150 dakika, silahsız uygulamada ise 120 dakika süre tanınacak.

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Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi - 2

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.


Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi - 3

Sınava dair sorular ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da yayımlanacak. Sorulara itirazlar 2-4 Temmuz'da alınacak.

Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM ÖGG takvimi - 4

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

155. dönem ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden görüntüleyebilecek. Ardından 21-23 Temmuz'da sonuçlara itirazlar alınacak.

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