Haziran ayında orman yangınları geçen yıla göre 5 kat arttı
Türkiye'de çeşitli şehirlerde rekor sıcaklıkların yaşandığı haziran ayında orman yangını sayısı da geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı. 1-21 Haziran 2023'te 84 orman yangını çıkarken, bu yıl aynı dönemde 399 yangın kayıtlara geçti.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, tüm dünyada mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı tarihe "tüm zamanların en sıcak ilkbaharı" olarak geçti.