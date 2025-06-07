Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri aylık olarak gerçekleştiriliyor. SED, çocukların temel gereksinimlerini karşılayabilmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan destektir. En yüksek memur maaşı katsayısına göre belirlenen SED yardımı Haziran ayında ne zaman yatacak? SED kaç TL?

Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar? - 1

SED ödemeleri için aileler; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden de başvuru gerçekleştirebilir. Okul öncesi çocuk için ödenecek tutar 4.809 TL'dir. SED ödeme tarihi...

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Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar? - 2

SED HAZİRAN ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ailelere her ayın 15-31'i arasında yapılıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 20'sinde ödeme gerçekleşmişti.

Haziran ayında da SED paralarının 20'sine kadar hesaplarda olması bekleniyor.

Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar? - 3

SED PARASI NE KADAR?

SED ödemeleri en yüksek memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. Buna göre tutarlar:

Okul Öncesi Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

İlköğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 75) 7.214,46₺

Orta Öğretime Devam Eden Çocuk (Yüzde 80) 7.695,43₺

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk (Yüzde 50) 4.809,64₺

Yüksek Öğrenime Devam Eden (Yüzde 90) 8,657,35₺

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler (Yüzde 40) 3.847,71₺

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