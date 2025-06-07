Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri aylık olarak gerçekleştiriliyor. SED, çocukların temel gereksinimlerini karşılayabilmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan destektir. En yüksek memur maaşı katsayısına göre belirlenen SED yardımı Haziran ayında ne zaman yatacak? SED kaç TL?
SED ödemeleri için aileler; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden de başvuru gerçekleştirebilir. Okul öncesi çocuk için ödenecek tutar 4.809 TL'dir. SED ödeme tarihi...