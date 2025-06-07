Haziran SED ödeme tarihi 2025: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne kadar, ne zaman yatar?

SED ödemeleri için aileler; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurabilecekleri gibi e-Devlet üzerinden de başvuru gerçekleştirebilir. Okul öncesi çocuk için ödenecek tutar 4.809 TL'dir. SED ödeme tarihi...