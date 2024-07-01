Haziran sıcakları meyve ağaçlarını vurdu
Anadolu’nun büyük bölümü aşırı sıcakların etkisi altında… Aşırı sıcaklar, daha haziran ayında bitki ve meyve ağaçlarında yanıklar oluşturdu. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, “Aşırı sıcaklıklar bitkinin çok su tüketmesine neden oluyor. Aşırı su kaybı bitkiyi strese sokuyor. Bu stresi yapraklarda kurumalar şeklinde görüyoruz.” dedi.
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, geçen yıl temmuz ya da ağustos aylarında yaşanan ürün kayıplarının bu yıl haziran ayında kendini gösterdiğini söyledi.