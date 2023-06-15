Haziran ve temmuz ayına dikkat: Doğu Karadeniz için sel riski
Trabzon, metrekareye yıllık 2 bin kilogram ile Türkiye'nin en çok yağış alan kentlerinde biriyken sonbahar ve kış ayları kurak geçti. Uzmanlar önümüzdeki iki aya dikkat çekerek ani sel ve taşkın riskine karşı uyarıyor ve bölgede önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de son günlerde etkili sağanağın neden olduğu sel ve taşkınlar sonrası gözler, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz’e çevrildi.