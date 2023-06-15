Haziran ve temmuz ayına dikkat: Doğu Karadeniz için sel riski

"2 AYLIK SÜREÇ ÖNEMLİ"

Bir ayda yağacak yağışların bir günde düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Ersoy, haziran ve temmuza dikkati çekerek, "Son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde yağışları gördük. Türkiye'nin ortalamasının 600-700 milimetre olduğunu biz düşündüğümüzde 1 ayda yağacak yağışın 1 günde yüzeye düştüğünü gördük. Bir ayda geniş bir şekilde yayılıp süzülecek su, 1 günde yüzeye yağıp, dolayısıyla süzülecek vakit bulamayınca, yüzeyden akışa geçerek taşkınlara neden olabilecek. İşte en büyük sorunlardan biri bu. Önümüzdeki 2 aylık süreç bizim için taşkın ve heyelanların riskte olduğu dönem olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.